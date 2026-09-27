سوريا تعلن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطّط لهجمات

مدينة دمشق

أعلنت قوات الأمن السورية الأحد توقيف أربعة من قادة خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطّط لتنفيذ هجمات.

وأورد التلفزيون الرسمي أن جهاز الاستخبارات العامة تمكن بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من “تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات بدأ نشاطها من محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص”.

وأشار بيان قوى الأمن الداخلي إلى أن العمليات “أفضت إلى إلقاء القبض على 4 من متزعمي الخلية في الرقة إلى جانب عدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص بعد تتبّع نشاطهم وتحركاتهم”.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت تخطط “لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف أمن المنطقة واستقرارها”، وأشار إلى ضبط “عبوات ناسفة مُعدّة للتفجير وأسلحة متنوعة وذخائر وعدد من القنابل اليدوية” بحوزة أفراد الخلية خلال المداهمات.

في العام الماضي، انضمت السلطات السورية الجديدة التي أطاحت بحكم بشار الأسد في 2024، إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتواجه هذه السلطات تحديات أمنية كبرى، وتعلن بانتظام اعتقال قادة أو أعضاء في التنظيم، بما في ذلك إلقاء القبض الشهر الماضي على قيادي عسكري بارز في تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد.

ويتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل هزيمته ميدانيا في آخر معاقله السورية عام 2019، بين الحين والآخر هجمات تستهدف خصوصا قوات الأمن السورية، فيما لا تزال خلاياه تنشط في بعض المناطق، ولا سيما في البادية السورية.

وفي تموز/يوليو، استهدف تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين، محيط فندق أقام فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى دمشق. وقالت السلطات السورية إن الخلية المتورطة بالتفجيرين تتبع تنظيم الدولة الاسلامية.