وزير التربية يؤكد أهمية تعزيز الثقافة المالية وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية لدى الطلبة

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي خلال حفل تكريم 103 مدارس مشاركة في برنامج "بنكي" للعام الدراسي 2025-2026

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد أهمية تعزيز الثقافة المالية وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية لدى الطلبة مبينا أن التعليم لا يقتصر على تقديم المعرفة بل يمتد إلى بناء شخصية المتعلم وتنمية وعيه وغرس القيم التي تعينه على حسن الاختيار واتخاذ قرارات مسؤولة تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه.

وأوضح الطبطبائي في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم 103 مدارس مشاركة في برنامج (بنكي) للعام الدراسي 2025-2026 الذي أقيم على مسرح وزارة التربية أن الوزارة حرصت على تضمين المناهج الدراسية من المرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية مفاهيم المحافظة على الممتلكات العامة وترشيد الاستهلاك والادخار والنزاهة المالية وفق تدرج تربوي يراعي أعمار المتعلمين ويتطور معهم عبر المراحل التعليمية.

وثمن جهود الطلبة المشاركين في البرنامج مبينا أن ما تحقق من نتائج يعكس حرصهم وتفاعلهم مع أهداف البرنامج مشيدا بدور المعلمين والمعلمات في توجيه الطلبة وتعزيز مشاركتهم والاستفادة من الأنشطة والتجارب التي يقدمها البرنامج بما يسهم في ترسيخ هذه المفاهيم لديهم.

من جانبها قالت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتورة رنا الفارس “نحن اليوم نفتخر بكم فأنتم رعاة الأجيال وصناع الأثر وتأتي شراكة (نزاهة) في هذا البرنامج انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن بناء مجتمع نزيه يبدأ منذ الصغر بغرس القيم وترسيخ السلوك الأخلاقي الإيجابي وتعزيز المسؤولية المجتمعية فالنزاهة هي خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد والحد من آثاره”.

وأوضحت أن البرنامج يجسد نموذجا متميزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكامل جهودهما في خدمة المجتمع وبناء قدراته “من خلال الاستثمار في أبنائنا وبناتنا باعتبارهم الثروة الحقيقية وأساس مستقبل الوطن”.

وبينت الفارس أن نجاح البرنامج أسهم في تجديد الشراكة لخمس سنوات مقبلة بما يدعم استدامة البرنامج ويعزز دوره في غرس قيم النزاهة وتنمية الثقافة المالية لدى المتعلمين في المرحلة الابتدائية ويؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في البرامج التي تجمع بين التعليم والقيم والممارسة العملية.

وبدوره أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن “استثمارنا في تعليم أبنائنا مهارات الإدارة المالية السليمة لا يقتصر على تنمية المعرفة فحسب بل يمتد إلى بناء جيل أكثر وعيا وقدرة على اتخاذ القرارات المسؤولة والتعامل مع موارده بوعي والمساهمة مستقبلا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطننا العزيز الكويت”.

ويأتي برنامج (بنكي) أحد أبرز البرامج التي نجح (الوطني) من خلالها بالشراكة مع (التربية) في تحويل مفاهيم الثقافة المالية إلى تجربة تعليمية تفاعلية قريبة من المتعلمين تجمع بين المعرفة والتطبيق وتتيح للطلبة فرصة التعلم من خلال الممارسة بما يعزز قدرتهم على الادخار وحسن الإدارة واتخاذ القرارات المالية السليمة.