“التعليم العالي” و”هيئة الإعاقة” تبحثان تيسير إجراءات الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة

الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالوزارة د. فيصل العدواني مع وفد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

بحثت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الاحد سبل تيسير إجراءات الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال اجتماع الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بالوزارة الدكتور فيصل العدواني مع وفد من الهيئة جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة ومتابعة سيرهم الأكاديمي وشؤونهم الدراسية.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يضمن سرعة التعامل مع الموضوعات المرتبطة بالطلبة وتوفير الدعم والرعاية اللازمين لهم إلى جانب تطوير آليات التعاون مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل سبل الدعم.

وضم وفد الهيئة مدير إدارة الخدمات التعليمية سعد الدريع ومراقب الإدارة الدكتورة شيماء القطان ورئيس قسم الخدمات التعليمية والتأهيلية والبعثات لطيفة الكندري فيما حضر من الوزارة عدد من مسؤولي قطاعات البعثات الأجنبية والعربية وخطط البعثات والقبول.