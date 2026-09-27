وزيرة الشؤون تتفقد إدارة رعاية الأحداث وتوجه بصيانة المبنى ومعالجة الملاحظات

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال تفقدها أحد مرافق إدارة رعاية الأحداث

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد بزيارة تفقدية إلى إدارة رعاية الأحداث للاطلاع على سير العمل والوقوف ميدانيا على احتياجات الإدارة وحالة المبنى ومرافقه.

وأكدت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضرورة توفير بيئة آمنة وملائمة للأحداث ورفع كفاءة المرافق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشددة على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز.

وتفقدت خلال الزيارة مرافق الإدارة واطلعت على أعمال الصيانة المطلوبة وناقشت مع المسؤولين أبرز الاحتياجات والملاحظات المتعلقة بالمبنى موجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة فورية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة ومعالجة جميع الملاحظات دون تأخير.

واستمعت الحويلة خلال الجولة إلى شرح من المسؤولين حول آلية العمل والخدمات والبرامج المقدمة للأحداث مؤكدة استمرار الزيارات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء ورصد الاحتياجات بصورة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.