وزيرة الشؤون تبحث مع مسؤولي جامعة الخليج ملاحظات اختبار الوظائف الإشرافية بالتعاونيات

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماعها مع مسؤولي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد مع مسؤولي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الملاحظات والشكاوى المتعلقة باختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية والوقوف على الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة به.

وأكدت الحويلة في تصريح صحفي عقب الاجتماع على أهمية الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية والحياد وتكافؤ الفرص في جميع مراحل الاختبارات والإجراءات المرتبطة بها.

ووجهت بعقد اجتماع عاجل للجنة التحقيق يوم غد الاثنين لاستكمال أعمالها ورفع نتائجها وتوصياتها تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تنتهي إليه بما يضمن سلامة الإجراءات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكدت أن الوزارة تولي ملف “تكويت” الوظائف في القطاع التعاوني اهتماما بالغا وتعمل على توفير فرص وظيفية مناسبة للكوادر الوطنية لاسيما في الوظائف الإشرافية وفق أسس موضوعية ومعايير عادلة تضمن اختيار الكفاءات وتعزز حضور العنصر الوطني في مختلف مواقع العمل التعاوني.

وشددت الحويلة على أن أي قرار بشأن الاختبار سيتخذ استنادا إلى نتائج التحقيق والوقائع المثبتة مشيرة إلى حرص الوزارة وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على تطبيق الأنظمة واللوائح وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية في جميع الإجراءات ذات الصلة.