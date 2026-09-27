دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية تلك القوات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت الوزارة في بيان اليوم الاحد دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما جددت التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.