الإحصاء: مواصلة دعم تطوير العمل الإحصائي العربي وتعزيز قدراته

الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية

أكدت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء الكويتية بالتكليف وفاء اليحيى اليوم الأحد مواصلة دعم جهود تطوير العمل الإحصائي العربي وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال بما يسهم في تعزيز القدرات الإحصائية العربية.

جاء ذلك في تصريح لليحيى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع ال51 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية المنعقد في مدينة جدة السعودية.

وأوضحت أن الإدارة مثلت دولة الكويت في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الأجهزة الإحصائية العربية والأجهزة ذات الصلة مضيفة أن دولة الكويت تولي العمل الإحصائي اهتماما باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدعم التخطيط واتخاذ القرارات.

وأكدت حرص (الإحصاء) على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات الإحصائية العربية والاستفادة من المبادرات والبرامج التدريبية والبحثية التي يقدمها المعهد.

وقالت إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال من أبرزها تقارير أنشطة المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية وبرنامج عمله وخطته للعامين 2027-2028 ومشروع موازنة عام 2027 إلى جانب عدد من المبادرات والموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الإحصائي العربي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإحصائية.

ويسعى المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية إلى دعم وتطوير الخبرات والكوادر العربية في المجالات الإحصائية وبناء القدرات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإحصائية العربية.