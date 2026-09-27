سمو ولي العهد يصل إلى سويسرا في زيارة رسمية

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يصل إلى سويسرا في زيارة رسمية

بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى مطار زيورخ الدولي وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى برن عاصمة الاتحاد السويسري الصديق.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار سعادة سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري يوسف أحمد عبدالصمد وسعادة السفير نجيب عبدالرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وسعادة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر عبدالله الهين وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.