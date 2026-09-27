وزيرة التنمية والاستدامة: تبني الحلول الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام المياه

وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج مع سفير جمهورية فنلندا لدى دولة الكويت سعادة يوها موستونن

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج اليوم الاحد اهتمام دولة الكويت بتبني الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام المياه والموارد ودعم منظومة الأمن الغذائي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب استقبال سفير جمهورية فنلندا لدى دولة الكويت يوها موستونن لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة للاستفادة من الخبرات والتجارب الفنلندية في دعم الممارسات المستدامة وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وأكدت الوزير الفليج أهمية توسيع مجالات التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في القطاعات المرتبطة بالاستدامة لاسيما في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية.

من جانبه أعرب السفير موستونن عن تطلعه إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين فنلندا ودولة الكويت في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما الاستدامة والبيئة والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل لاستكشاف فرص ومجالات تعاون عملية تسهم في تطوير الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.