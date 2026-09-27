“زين” شريك الاستضافة لـ”كأس السوبر السعودي” في الكويت

بدر الخرافي وراشد العميري يوقّعان عقد الرعاية

أعلنت زين عن شراكتها في استضافة النسخة الـ 13 من كأس السوبر السعودي لكرة القدم لموسم 2026-2027، التي تستضيفها دولة الكويت للمرة الأولى في ديسمبر المُقبل.

وفي خطوة تعكس الزخم المتصاعد الذي تشهده البلاد في استقطاب واستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، وتؤكد ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة جعلتها وجهة جاذبة للأحداث الإقليمية والدولية الكبرى، أفادت زين أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لدورها في دعم المبادرات الوطنية والفعاليات التي تسهم في إبراز وتعزيز حضور الكويت كمركز للفعاليات الرياضية والثقافية والاقتصادية.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد في المقر الرئيسي للشركة في منطقة الشويخ، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الراي الإعلامية راشد علي العميري، الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت نواف الغربللي، الرئيس التنفيذي لشركة الراي العالمية للدعاية والإعلان ومدير البطولة خالد الساير، الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار عبدالله الشطي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الجهات الشريكة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي “إن ما تشهده دولة الكويت من نجاحات متواصلة في استقطاب الفعاليات الإقليمية والدولية يأتي في ظل الرعاية والدعم الكبيرين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من الجهات المعنية، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة موثوقة للأحداث الكبرى وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأضاف قائلا “تأتي استضافة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في الكويت امتدادا لهذا الحراك، وفرصة لإبراز ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وكفاءات وطنية أثبتت قدرتها على تنظيم وإنجاح العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى”.

وتابع بقوله “نؤمن في زين بأهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة في دعم التوجهات الوطنية والمساهمة في استضافة الأحداث التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وتعزيز مكانة الكويت كوجهة جاذبة للفعاليات الدولية”.

وأكد الخرافي أن هذه البطولة تمثل مناسبة رياضية تعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة وشغف مشترك بكرة القدم، وهو ما يمنحها زخما جماهيريا مميزا، معربا عن تطلعه إلى أن تقدم هذه النسخة تجربة استثنائية للجماهير، وأن تشكل إضافة نوعية للمشهد الرياضي الخليجي بما يواكب أهمية الحدث ويعكس مكانة البلدين الشقيقين.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “الراي” الإعلامية راشد علي العميري: “إن التعاون بين تحالف “الراي – أعيان” و”زين” يتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية إلى شراكة تستهدف الإسهام في نجاح هذا الحدث وتقديمه بالصورة التي تليق بالكويت وبمكانة كأس السوبر السعودي، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات تعزز الثقة بقدرة المؤسسات الوطنية على قيادة وتنفيذ مشاريع وفعاليات كبرى وفق أعلى المستويات المهنية.”

وأشاد العميري بـ “زين” ودورها الرائد في دعم الرياضة والشباب والمبادرات الوطنية، مؤكداً أن وجودها كراعٍ لـ “السوبر السعودي” في الكويت يشكل إضافة نوعية، بالنظر إلى خبرتها وحضورها المؤسسي وإسهاماتها المعروفة في رعاية الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

وأضاف: “القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، ودوره لا يقتصر على النشاط الاقتصادي المباشر، بل يمتد إلى دعم المبادرات الوطنية والرياضية والمجتمعية، والمساهمة في صناعة فعاليات نوعية.”

وتابع إن “هذه الفعالية المهمة والمنتظرة تجمع مؤسسات وطنية تؤمن بأن نجاح الأحداث الكبرى يحتاج إلى تكامل الخبرات والموارد، وأن القطاع الخاص قادر على أن يكون شريكاً حقيقياً في تعزيز مكانة الكويت وصناعة تجربة تنظيمية وجماهيرية متميزة”.

وتواصل زين من خلال هذه الشراكة البناء على سجل واسع من المبادرات الرياضية الكبرى التي دعمتها في السنوات السابقة، وفي مقدمتها بطولة خليجي زين 26، وكأس السوبر الفرنسي على استاد جابر الأحمد الدولي، ودوري زين الممتاز، وغيرها من المحطّات التي تُجسّد التزام زين بتحويل الشراكات الرياضية إلى منصات حقيقية للتفاعل الجماهيري وتعزيز الحضور الإقليمي للكويت، وترجمة رؤيتها بأن دعم الرياضة يمثل توجهاً استراتيجياً مستداماً وليس ارتباطاً ببطولة منفردة.

وتأتي هذه الشراكة عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلاً بشريكه التجاري الحصري مجموعة الوسائل السعودية (SMC Vibes)، وتحالف مجموعة الراي الإعلامية وشركة أعيان للإجارة والاستثمار من الكويت، ليصبح التحالف شريكاً رسمياً لاستضافة كأس السوبر السعودي في دولة الكويت.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على أرض استاد جابر الأحمد الدولي خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2026، بمشاركة أربعة أندية هي النصر، والخلود، والأهلي، والقادسية، وسط توقعات بحضور جماهيري واسع من داخل الكويت وخارجها.

وتمثل الكويت المحطة الثامنة في مسيرة كأس السوبر السعودي، التي تنقلت منافساتها منذ انطلاقتها بين عدد من المدن داخل المملكة وخارجها، بدءاً من مكة المكرمة والرياض وجدة وأبها، وصولاً إلى لندن وأبوظبي وهونغ كونغ، قبل أن تحط رحالها للمرة الأولى في الكويت في ديسمبر المقبل، في امتداد يعكس اتساع الحضور الإقليمي والدولي للبطولة.

ومن المقرر إقامة قرعة البطولة في الكويت يوم 14 أكتوبر المقبل لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي، على أن يتم بعدها طرح التذاكر للجمهور، فيما سيصاحب البطولة برنامج من الفعاليات والتجارب الجماهيرية الخاصة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقاً، والتي ستضيف زين إليها بضمتها الخاصة بما يتناسب مع الزخم المتوقع للحدث وحضوره الجماهيري الكبير.

وتأتي استضافة البطولة في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده الكويت في تنظيم الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، وما تمتلكه من منشآت حديثة وفي مقدمتها استاد جابر الأحمد الدولي، الذي أصبح منصة رئيسية لعدد من أبرز الأحداث الكروية والجماهيرية في المنطقة، بما يعزز من فرص تطوير قطاع السياحة الرياضية وترسيخ موقع الكويت على خارطة الفعاليات الكبرى.