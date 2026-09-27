نائب رئيس الحرس الوطني يبحث الاستعدادات للموسم التدريبي وجاهزية الوحدات والقطاعات المعنية

بحث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح لدى ترؤسه اجتماعا في الرئاسة العامة للحرس الوطني أهم الاستعدادات للموسم التدريبي وجاهزية الوحدات والقطاعات المعنية والتأكد من توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية وفق الخطط الموضوعة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لدى المنتسبين.

وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الأحد أن الشيخ فيصل النواف نقل إلى المنتسبين تحيات وتقدير رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الصباح وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء المهام المنوطة بهم. وأشاد بجهود المنتسبين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام والتميز.

وحضر الاجتماع وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري كما قام الشيخ فيصل النواف بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في عدد من قطاعات وإدارات الحرس.