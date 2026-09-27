وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل وكيل وزارة الدولة لشؤون التجارة الدولية الفنلندي

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل وكيل وزارة الدولة لشئون التجارة الدولية بجمهورية فنلندا السيد يارنو سيريالا

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة وكيل وزارة الدولة لشؤون التجارة الدولية بجمهورية فنلندا السيد يارنو سيريالا وذلك بمناسبة زيارته للبلاد وبحضور سعادة سفير جمهورية فنلندا لدى دولة الكويت مقيما في الدوحة السيد يوها موستونن.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما.

كما جرى بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر المقابلة مدير إدارة مكتب وزير شئون الديوان الأميري سامي سليمان الملا.