الزراعة: الانتهاء من انجاز منظومة التراسل الإلكتروني لجميع مراسلات الهيئة

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الأحد انتهاء مركز نظم المعلومات من إنجاز منظومة التراسل الإلكتروني لجميع مراسلات الهيئة في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات الإدارية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن المنظومة تتيح إدارة وتداول المراسلات إلكترونيا بين قطاعاتها وإداراتها المختلفة بما يسهم في تسريع دورة العمل ورفع كفاءة الإنجاز وتعزيز دقة توثيق المعاملات وإمكانية تتبعها والحد من الاعتماد على المراسلات الورقية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار وتوجيه ودعم وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج لتسريع التحول الرقمي في الجهات الخاضعة لإشرافها وتطوير الإجراءات وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والكفاءة بما يرفع جودة الأداء المؤسسي ويعزز الرقابة والمساءلة.

وأكدت أن إنجاز التراسل الإلكتروني يمثل إحدى مراحل خطة متكاملة لتحديث الأنظمة والخدمات الرقمية في الهيئة مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير وربط الأنظمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وثمنت الهيئة جهود مركز نظم المعلومات وجميع القطاعات والإدارات التي أسهمت في إنجاز المشروع مؤكدة استمرارها في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو حكومة أكثر كفاءة واستدامة.