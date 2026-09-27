وزير التربية يبحث مع وفد فنلندي تعزيز التعاون في القطاع التعليمي

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي مع وفد من جمهورية فنلندا

بحث وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الأحد مع وفد من جمهورية فنلندا الصديقة سبل التعاون المشترك في المجالات التعليمية والاستفادة من الخبرات والتجارب الفنلندية في تطوير التعليم.

وقالت (التربية) في بيان صحفي إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال التعليمي إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يدعم تطوير الممارسات التعليمية والاستفادة من التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة.

وأوضح البيان أنه تم التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون الدولي في قطاع التعليم بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في دعم مسيرة تطوير التعليم وتحقيق أهدافه المنشودة. وضم الوفد الفنلندي كلا من وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للتجارة الدولية يارنو سيرجالا وسفير جمهورية فنلندا لدى دولة قطر والسفير غير المقيم لدى دولة الكويت يوها موستونن ومدير برنامج (التعليم في فنلندا) بالوكالة الوطنية الفنلندية للتعليم ياكو سكانتسي ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية فنلندا لدى الدوحة سارا ستينروس.