“الصفاة للاستثمار” تحصد جائزة أفضل إطار لحوكمة الشركات في قطاع الاستثمار بالكويت للعام 2026

رئيس مجلس الإدارة في شركة "الصفاة للاستثمار" عبدالله حمد التركيت

أعلنت شركة الصفاة للاستثمار فوزها بجائزة «أفضل إطار لحوكمة الشركات في قطاع الاستثمار – الكويت 2026» من مؤسسة International Finance، تقديراً لتميز إطار الحوكمة المؤسسية المطبق في الشركة وفاعليته في دعم الشفافية والرقابة وتعزيز الممارسات المؤسسية السليمة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن الجائزة تعكس اهتمامها بتطوير بيئة العمل المؤسسية ورفع كفاءة آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يعزز وضوح الأدوار والمسؤوليات ويدعم استدامة الأداء.

وأكدت أن مجلس الإدارة يحرص على تطبيق القواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وما يندرج تحت مظلة القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذلك الاستفادة من أفضل الممارسات المهنية العالمية، بما يواكب تطورات قطاع الاستثمار ويعزز كفاءة إدارة أعمال الشركة واستثماراتها.

ويأتي التكريم امتداداً لسجل من الجوائز والتقديرات التي حصلت عليها «الصفاة للاستثمار» خلال الفترة الماضية، في إطار ما حققته من تطور على مستوى أعمالها وممارساتها المؤسسية، ودورها المتنامي في القطاع المالي والاستثماري.

وأكدت الشركة أنها مهتمة بتعزيز دورها في السوق من خلال تطوير أنشطتها الاستثمارية وتنويع أدواتها ومجالات أعمالها، إلى جانب البحث عن فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يتناسب مع متغيرات الأسواق واحتياجات المستثمرين، بجانب مراعاة الضوابط التشريعية والرقابية المنظمة للنشاط.

وذكرت «الصفاة للاستثمار» أنها تعمل على بناء قاعدة أعمال أكثر تنوعاً واستدامة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية.

وترى الشركة أن تطوير الأداء المؤسسي والالتزام بالأطر التنظيمية يمثلان ركيزة أساسية لمواصلة النمو، خصوصاً في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاستثمار والحاجة الملحة إلى مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر.

وأكدت «الصفاة للاستثمار» أن حصد الجائزة يمثل حافزاً لمواصلة تطوير أعمالها والارتقاء بممارساتها المهنية، بالتوازي مع تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع وتعزيز حضورها في السوق.