وزير الخارجية يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي مع وزير "الشؤون الخارجية" الجيبوتي عبدالقادر عمر

‏التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم السبت وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي الشقيقة عبدالقادر عمر في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت (الخارجية) في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.