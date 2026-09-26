دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تواصل سلسلة اللاهزيمة ومودريتش يسجل في فوز كرواتيا

لاعبو المنتخب الإسباني يحتفلون بتسجيل هدف

واصل المنتخب الإسباني بطل العالم سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ39 بفوزه على نظيره الانكليزي 3-2 في عقر داره في ملعب “ويمبلي”، فيما سجل المخضرم لوكا مودريتش في فوز كرواتيا على مضيفتها تشيكيا 2-1 السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وتقاسمت كرواتيا صدارة المجموعة مع إسبانيا مع أفضلية فارق الأهداف للأخيرة، فيما تحتل تشيكيا المركز الأخير من دون رصيد بفارق الأهداف خلف إنكلترا الثالثة.

وتستضيف إسبانيا منتخب كرواتيا الثلاثاء المقبل في إشبيلية، بينما تسافر إنكلترا إلى تشيكيا ضمن الجولة الثانية.

في المباراة الاولى، سجل لامين جمال (2) والاحتياطيان أليكس بايينا (60) وميكل أويارسابال (74) أهداف إسبانيا، وأنتوني غوردون (36) والقائد هاري كاين (40) الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني، هدفي انكلترا.

وهي المباراة الرقم 39 لأبطال العالم الذين يشرف عليهم المدرب لويس دي لا فوينتي من دون هزيمة، وتحديدا منذ الودية ضد كولومبيا في 22 آذار/مارس 2024 (0-1)، اي منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو رقم قياسي أوروبي.

وبلغت إسبانيا النهائي على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من المسابقة، فيما وصلت إنكلترا إلى نصف النهائي مرة واحدة فقط، بل وهبطت إلى المستوى الثاني في نسخة 2022-2023.

وعاقب جمال المنتخب المضيف بعد دقيقتين من صافرة البداية اثر خطأ ارتكبه مدافع مانشستر سيتي مارك غيهي فافتك منه الكرة وانفرد بالحارس جيمس ترافورد وسددها بقدمه اليسرى فاصطدمت بالقائم ودخلت الشباك.

وهو الهدف الثامن لجمال ابن الـ 19 عاما في 34 مباراة دولية بقميص “لا روخا”.

وحصل أبطال العالم على فرصة جديدة بعد تمريرة من جمال إلى داني أولمو في المنطقة، تابعها لاعب خط وسط برشلونة تسديدة من الجهة اليمنى لمست أصابع ترافورد وكذلك القائم (34).

وبخلاف مجريات اللقاء، أدركت انكلترا التعادل عبر هجمة مرتدة بعد ركنية وكرة أهدرها نيكو وليامس، فقادها غوردون بعدما مرر الكرة بكعب قدمه إلى لاعب ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام الذي اعادها إلى جناح برشلونة فتوغل وسدد بقدمه اليمنى في شباك الحارس أوناي سيمون (36).

وسجل غوردون (25 عاما) هدفه الخامس في 26 مباراة دولية.

ولم يكد أبطال العالم يستفيقون من الهدف الاول حتى اهتزت شباكهم للمرة الثانية في غضون 4 دقاق عبر الهداف التاريخي “للأسود الثلاثة” كاين بعد تمريرة من نيكو أورايلي داخل منطقة الجزاء فانقض عليها مهاجم بايرن ميونيخ الالماني برأسه أمام أيمريك لابورت اصطدمت بفخذ مارك كوكوريا وخدعت سيمون (40).

وسقط بيلينغهام داخل منطقة الجزاء الإسبانية بعد احتكاك مع رودري، فاحتسبت ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في آيه آر”، وانبرى لها لكن الكرة اصطدمت بالعارضة (54).

وخرج فيران توريس الذي أهدر أكثر من فرصة ووليامس ودخل أويارسابال وبايينا في الدقيقة 55، وأدرك الأخير التعادل بعدما فقد أورايلي الكرة لصالح داني أولمو الذي مررها إلى البديل الذي حصل على الوقت الكافي لتسديدها من خارج منطقة الجزاء إلى يسار الحارس ترافورد (60).

ومنح أويارسابال (29 عاما) التقدم مجددا لابطال العالم بعد كرة من لابورت إلى بايينا الذي ارسلها بدوره إلى مهاجم ريال سوسييداد أودعها الشباك (74)، رافعا رصيده إلى 31 هدفا في 62 مباراة دولية.

مودريتش يسجل

في الثانية، منح القائد المخضرم مودريتش (41 عاما) التقدم لكرواتيا مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من مهاجم فرايبورغ الألماني إيغور مانتانوفيتش (47)، لكن تشيكيا أدركت التعادل بعد سبع دقائق بواسطةآدم كارابيتش اثر تمريرة من آدم هلوزيك.

وخطف ماريو باشاليتش هدف الفوز في الدقيقة 77 بعد تمريرة من المخضرم الآخر جناح آيندهوفن الألماني إيفان بيريشيتش.

وسجلت تشيكيا هدفا في الدقيقة 79 عبر ماتاي رادوستا لكنه الغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد “في ايه ار”.

وهو الفوز الأول لكرواتيا بقيادة مدربها الجديد القديم سلافن بيليتش خليفة زلاتكو داليتش الذي استقال من منصبه بعد الخروج من دور الـ32 لمونديال 2026 على يد البرتغال.

وحلّ المدافع السابق الذي سبق له أن تولى المهمة بين 2006 و2012، خلفا لأكثر المدربين نجاحا في تاريخ المنتخب الوطني الذي حل وصيفا لأبطال العالم عام 2018 بقيادة داليتش ثم نال المركز الثالث في النسخة الماضية عام 2022.