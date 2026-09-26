وزير الصحة يفتتح فعالية جديدة لحملة “غدن” لتعزيز الوعي بالتهاب الجلد التأتبي

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يفتتح إحدى فعاليات حملة "غدن" التوعوية

افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت إحدى فعاليات حملة (غدن) التوعوية التي تنظمها رابطة أطباء الجلد الكويتية في مجمع الأفنيوز بهدف تعزيز الوعي بالتهاب الجلد التأتبي ودعم المرضى وأسرهم المتواصلة منذ مطلع الشهر الجاري.

واطلع الدكتور العوضي خلال جولته على الأنشطة التوعوية المقامة واستمع إلى شرح حول أهداف الحملة وبرامجها التثقيفية والجهود المبذولة لنشر المعلومات الطبية الموثوقة حول التهاب الجلد التأتبي.

وقالت رئيس الرابطة الدكتورة عبير البذالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بهذا النوع من المرض وتقديم معلومات طبية موثوقة حوله إلى جانب دعم المرضى وأسرهم وتعريفهم بسبل التعامل مع أعراضه.

وأوضحت أن (التأتبي) حالة مزمنة تسبب الحكة وجفاف الجلد والتهابه مؤكدة أنه “غير معد” وأن أعراضه قد تؤثر في راحة المصاب ونومه وحياته اليومية فيما يسهم التقييم الطبي في تحديد الحالة واختيار العلاج المناسب.

وأضافت أن الحملة تسعى إلى إيصال رسائلها التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع والتأكيد على أهمية مراجعة الطبيب المختص عند ظهور الأعراض وعدم الاعتماد على المعلومات غير الموثوقة مشيرة إلى أن زيادة الوعي بطبيعة المرض وسبل التعامل معه تسهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعمهم وأسرهم.

وذكرت البذالي أن الرابطة نظمت كذلك ندوة إلكترونية بالتعاون مع الجمعية العالمية لالتهاب الجلد التأتبي والجمعية العالمية لطب جلد الأطفال تحت عنوان (أقرب إلى الراحة: حياة أفضل مع التهاب الجلد التأتبي) بهدف تعزيز الوعي بالمرض وسبل التعايش معه وتقديم معلومات طبية حول أحدث أساليب التعامل معه.

وكانت فعاليات الحملة قد انطلقت في بداية شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر متضمنة عددا من الأنشطة التوعوية في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ووزارة التربية إلى جانب الفعالية المقامة في مجمع الأفنيوز.