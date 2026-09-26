“الشؤون الإسلامية” تعلن بدء فترة ترشيح الحجاج لموسم حج 1448هـ غدا الأحد

وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بدء فترة ترشيح الحجاج لموسم حج 1448هـ اعتبارا من يوم غد الأحد وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة من الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المرشحين سيتلقون إشعارات الترشيح عبر تطبيق (سهل) على أن يبادر كل مرشح بالتسجيل لدى إحدى شركات الحج خلال 3 أيام من تاريخ وصول الإشعار.

وأوضحت أن استكمال التسجيل يتطلب دفع المقدم المقرر من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة عن كل حاج في المجموعة مؤكدة “أنه لا يمكن التسجيل لدى الحملة من دون سداد المقدم” فيما يلغى الترشيح في حال عدم التسجيل لدى إحدى شركات الحج خلال المهلة المحددة.

وأضافت أن المرشح الذي يتلقى إشعار الترشيح للمرة الأولى يمكنه تأجيل ترشيحه لمرة واحدة عبر تطبيق (سهل) في حين لا يحق لمن سبق ترشيحه في موسم حج 1447هـ وقام بالتأجيل أن يؤجل مرة أخرى مبينة “أن التأجيل يشمل الطلب كاملا ولا يمكن تأجيل أحد أفراده بصورة منفردة”.

وفي إطار تسهيل التواصل بين المرشحين وشركات الحج أشارت الوزارة إلى إمكانية زيارة معرض الحج والعمرة الثامن (لبيك) أو مقرات الشركات مبينة أن المعرض ينطلق يوم غد ولمدة 7 أيام من الساعة الثالثة مساء وحتى العاشرة مساء في معرض الكويت الدولي بالقاعة الخارجية (B).

وحددت الوزارة متطلبات التسجيل لدى حملات الحج حيث تشمل صورة شخصية وصورة جواز السفر خلال تطبيق (سهل) وصورة البطاقة المدنية عبر تطبيق (هويتي) إلى جانب المبلغ المقرر كدفعة مقدمة لتثبيت الحجز كما اشترطت ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر من تاريخ مغادرة الحجاج وأن تمتد صلاحيته حتى فبراير 2027.

وفي ما يتعلق بالمواعيد التنظيمية أكدت الوزارة ضرورة سداد الدفعة الأولى فور وصول إشعار الترشيح واستكمال سداد قيمة باقة الحج المتعاقد عليها في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2026 وهو أيضا آخر موعد للتحويل بين شركات الحج موضحة أن التحويل بين حملة وأخرى متاح لمرة واحدة فقط.

وحول سياسة الإلغاء واسترداد المبالغ أفادت بأن الذي يلغي تسجيله في 30 ديسمبر 2026 أو قبله يسترد كامل المبالغ التي سددها عن الباقة من دون أي خصم أما في حال الإلغاء بعد هذا التاريخ فترد إليه كامل المبالغ دون خصم متى شغل المقعد الشاغر الناتج عن إلغاء تسجيله بمرشح من قائمة الاحتياط واستكملت إجراءات تسجيل البديل.

وأكدت الوزارة أن عدم سداد كامل مقدم قيمة الحج يؤدي إلى إلغاء الطلب كاملا مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على بيانات حملات الحج والأسعار من خلال خدمة الاستعلام عن بيانات حملات الحج عبر تطبيق (سهل).