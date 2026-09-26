“كان” تعلن عن مبادرتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار “وعيك.. حزام الأمان الوردي”

الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان'"

أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) اليوم السبت عن مبادرتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار (وعيك.. حزام الأمان الوردي) بدءا من 30 سبتمبر الجاري.

وأكد رئيس مجلس إدارة (كان) ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور خالد الصالح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مواصلة (كان) لمسيرة توعوية وطنية امتدت نحو عقدين راكمت خلالها خبرة واسعة في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر.

وقال الدكتور الصالح إن مبادرة هذا العام تنطلق استنادا إلى رصيد تراكمي نجحت خلاله (كان) في تدريب 197 ألف طالبة من طالبات المرحلة الثانوية على الفحص الذاتي والكشف المبكر فيما وضعت استراتيجية لتوسيع الدائرة للوصول إلى مئات الآلاف من الطالبات من الثانويات والجامعات اضافة الى الموظفات والمتطوعات وذوات الإعاقة والمتعافيات.

وأضاف أن الوعي والمعرفة يمثلان ركيزة أساسية للوقاية والكشف المبكر وتعزيز فرص الشفاء مشيرا إلى أن سرطان الثدي يحتل المركز الأول بين أنواع السرطان الأكثر انتشارا بين النساء في البلاد.

من جانبها أكدت عضو مجلس الإدارة ورئيسة مبادرة سرطان الثدي الدكتورة حصة الشاهين في تصريح مماثل لـ(كونا) أن نجاح التوعية يعتمد على الشراكة المجتمعية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات مشيرة إلى مشاركة فريق عمل كبير من المختصين والمتطوعين في إنجاح المبادرة وتكريس هدف الانتقال من التنظير والمعرفة الصحيحة إلى السلوك والثقافة الحياتية.

وأوضحت الدكتورة الشاهين أن المبادرة تعكس أهمية دور القطاع الخاص ومسؤوليته المجتمعية في دعم التوعية الصحية مؤكدة أن الحملة ترتكز على التعاون مع وزارة الصحة والجهات الرسمية وجمعيات النفع العام ومراكز الأورام من خلال الفحوصات والندوات والأنشطة التوعوية في المؤسسات التعليمية والمجمعات التجارية وغيرها من المواقع المجتمعية.