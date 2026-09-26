فريق الغوص الكويتي ينتشل شباك صيد مهملة بزنة ربع طن وبعمق 12 مترا في عريفجان

فريق الغوص الكويتي يرفع شباك صيد في شعاب عريفجان

نجح فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية في تنفيذ عملية بيئية موسعة أسفرت عن انتشال كميات كبيرة من شباك الصيد المهملة والعالقة بالشعاب المرجانية في موقع (عريفجان) البحري.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن العملية نجحت في انتشال شباك صيد مهملة تزن ربع طن على عمق 12 مترا تحت سطح الماء وعلى مساحة تبلغ 30 مترا مربعا وانقاذ الكائنات الحية العالقة فيها.

وأوضح أن العملية تأتي استمرارا للجهود التطوعية الدؤوبة التي يقودها الفريق منذ سنوات طويلة بهدف تنظيف بحر الكويت بالكامل وحماية مكونات البيئة البحرية وضمان السلامة الملاحية للقوارب والسفن.

واضاف الفاضل أن شباك الصيد المهملة (شباك الأشباح) تشكل خطرا جسيما على المنظومة البيئية وتتسبب في خنق الشعاب المرجانية وتدميرها لاعتمادها على ضوء الشمس فضلا عن احتجاز الأسماك والكائنات البحرية الأخرى وتسببها في نفوقها.

وأكد أن نجاح العملية في (عريفجان) يمثل خطوة جديدة نحو استعادة التوازن البيئي في تلك المنطقة الحيوية وإلى جانب الأثر البيئي لاسيما وأن إزالة هذه الشباك العالقة تسهم بشكل مباشر في تأمين الممرات المائية وتوفير السلامة الملاحية لمرتادي البحر وهواة الغوص متفادين حوادث تشابك الشباك مع محركات السفن أو إعاقة الحركة المجرورة.

وذكر الفاضل ان موقع (عريفجان) من المواقع التي تحوي أنواع عدة من الشعاب المرجانية الجميلة كما انه قبلة للغواصين وهواة الصيد ويقع فيه حطام سفينة حديدية كبيرة منذ 40 عاما.

واكد حرص الفريق على سلامة الشعاب المرجانية من خلال عمل مرابط بحرية مستدامة للقوارب واليخوت لعدم رمي المخاطيف لتجنب تكسير المرجان الى جانب متابعته حالتها الصحية ورفع المخلفات وشباك الصيد منها واعتزامه اصدار تقريرا علميا حول تناميها في هذا الموقع خلال الأيام المقبلة.

كما أكد مواصلة الفريق مسيرته الممتدة منذ سنوات عبر خطة عمل وطنية شاملة تهدف إلى إزالة جميع مخلفات الصيد والشباك المهملة في كافة المواقع البحرية الكويتية معتمدا في عملياته على سواعد كوادره الوطنية المتطوعة بدافع المسؤولية المجتمعية والبيئية تجاه وطنهم.

ودعا مرتادي البحر لاسيما في مواقع الشعاب المرجانية إلى إبلاغ فريق الغوص الكويتي أو إدارة خفر السواحل او الهيئة العامة للبيئة عند مشاهدة شباك صيد عالقة لرفعها وتقليل اثارها المدمرة للبيئة والخطرة على الملاحة الى جانب الالتزام بالقوانين الملاحية ومراعاة الجوانب البيئية.