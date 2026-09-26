وزير الصحة يؤكد أهمية العناية بأسنان الأطفال من خلال الوقاية والتشخيص المبكر

وزير الصحة الدكتور احمد العوضي يلقى كلمة الافتتاح

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت أهمية العناية بأسنان الأطفال من خلال الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج المناسب لتؤسس لصحة أفضل يمتد أثرها طوال العمر.

جاء ذلك خلال كلمة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الأول لرابطة طب أسنان الأطفال الكويتية الذي يعقد بالتعاون مع جمعية أطباء الأسنان الكويتية بمسرح مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأضاف الوزير العوضي أن الارتقاء بالقطاع الصحي في دولة الكويت مسؤولية وطنية وتأتي صحة الفم والأسنان في صميم هذه الرؤية باعتبارها جزءا أصيلا من الصحة العامة ومسؤولية تشمل الأطفال والبالغين وكبار السن.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية قدرت في ملف الكويت المنشور عام 2022 انتشار التسوس غير المعالج في الأسنان اللبنية لدى الأطفال من سنة إلى تسع سنوات بنسبة 5ر43 في بالمئة ويعزز هذا المؤشر أهمية تحديث الدراسات الوطنية وتقييم أثر البرامج الوقائية وتوجيه جهودنا وفق بيانات علمية تعكس احتياجات المجتمع.

وبين أن قطاع طب الأسنان شهد إنجازات عملية خلال أقل من عام من أبرزها افتتاح وتشغيل قسم متكامل لطب الأسنان في مستشفى العدان يضم العيادات والأشعة والتعقيم وافتتاح قسم متكامل في مركز غرب عبدالله المبارك الصحي يضم العيادات وخدمات الأشعة والتعقيم واستراحة للمراجعين.

وأشار إلى مجال الرعاية التخصصية للأطفال إذ افتتح وشغل مركز ناصر عبدالمحسن السعيد التخصصي لعلاج أسنان الأطفال بمحافظة العاصمة بطاقة 48 عيادة مخصصة للأطفال بما يعزز قدرة القطاع على تقديم الرعاية الملائمة لاحتياجاتهم.

وأضاف أن افتتاح قسم لعلاج أسنان الأطفال في مركز المطلاع للحوادث (N10) يضم أربع عيادات وخدمات الأشعة والتعقيم لتوفير العلاج التخصصي للأطفال من عمر 6 إلى 15 سنة من أبناء مدينة المطلاع خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وذكر أن تطوير الخدمات أمتد إلى افتتاح أول عيادة تخصصية لجراحة الفم والوجه والفكين في مركز الصقر التخصصي بمنطقة العاصمة الصحية وعيادتين تخصصيتين في مركز تيماء التخصصي لطب الأسنان تعزيزا للرعاية التخصصية المقدمة لمختلف الفئات العمرية.

ولفت إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الصلة بين الممارسة السريرية والعمل العلمي والأكاديمي وترجمة المعارف والخبرات إلى تطبيقات تحسن الرعاية.

وأعرب عن اعتزازه بمخرجات برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية في مجال طب الأسنان وبما تقدمه برامج البورد الكويتي بمختلف تخصصاتها من كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في خدمة المرضى وتطوير الأداء المهني مثمنا جهود المشرفين والمدربين في إعداد أطباء يجمعون بين التأهيل العلمي والمهارة السريرية والالتزام بأخلاقيات المهنة.

وقال العوضي إن “من تطلعاتنا المستقبلية التعاون بين إدارة طب الأسنان وإدارة نظم المعلومات لتطوير نظام متكامل لملف المريض الإلكتروني يستهدف الربط بين المراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والبرامج المدرسية وأقسام الأسنان بالمستشفيات العامة إلى جانب أقسام الأشعة ومختبرات الأسنان دعما لاستمرارية الرعاية وكفاءة التنسيق مع صون خصوصية بيانات المرضى وأمنها”.

بدوره قال رئيس المؤتمر الدكتور عبدالعزيز الثنيان إن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة الرابطة فهو ليس مجرد لقاء علمي بل منصة وطنية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء جسور التعاون بين الممارسين والأكاديميين بما ينعكس بصورة مباشرة على صحة الطفل وجودة الرعاية المقدمة له.

وأضاف الثنيان أن “الهدف من المؤتمر هو تعزيز الممارسة المبنية على دليل العلمي وتطوير المهارات السريرية وتشجيع البحث ودعم الكفاءات الوطنية الشابة كما نطمح لتوحيد الجهود في مختلف التخصصات والقطاعات الصحية كون رعاية الطفل لا تقوم على تخصص واحد بل على منظومة متكاملة”.

ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين والخبراء من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت ليقدموا خبراتهم العلمية والسريرية من خلال محاضرات متخصصة وحلقات النقاش وعروض الملصقات البحثية إلى جانب المعرض الطبي المصاحب.

سجل في المؤتمر أكثر من 500 طبيب وطبيبة ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير طب أسنان الأطفال والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.