ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل رئيس هنغاريا في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس أندراس باكا رئيس هنغاريا الصديقة والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولهنغاريا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ولهنغاريا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.