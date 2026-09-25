رئيس الوزراء الباكستاني: استهداف مكة مجددا “خطّ أحمر”

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

نبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الى أن استهداف مكّة المكرمة بمزيد من الهجمات هو “خطّ أحمر” لإسلام آباد.

ولباكستان علاقة جيّدة مع إيران التي تدعم الحوثيين اليمنيين الذين كثّفوا في الفترة الأخيرة هجماتهم على السعودية في ظلّ النزاع في الشرق الأوسط.

غير أنها على علاقة وثيقة أيضا بالرياض التي أبرمت معها ومع تركيا اتفاقا دفاعيا الشهر الماضي.

وقال شهباز شريف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “نستنكر مجدّدا بأشدّ التعابير الهجمات الأخيرة الشنيعة للحوثيين على المملكة العربية السعودية”.

وصرّح “أثارت محاولة الهجوم بمسيّرة على مكّة المكرّمة سخط المسلمين في العالم أجمع. فأيّ تهديد للأمن والمكانة المقدسّة (للمدينة)… خطّ أحمر ينبغي عدم تجاوزه بتاتا. ولا يجرؤ أيّ مسلم حتّى على التفكير في ارتكاب فعل بغيض” من هذا النوع.

والأسبوع الماضي، اتّهمت الرياض الحوثيين باستهداف مكّة للمرّة الأولى منذ 2017 بمسيّرة تمّ إسقاطها، ما نفاه الحوثيون من جهتهم.

واعترضت الدفاعات السعودية الخميس صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون بعد إصدار عدّة إنذارات في مناطق مختلفة منها مكّة.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف الحوثيون هجماتهم على السعودية، مستهدفين منشآت نفطية وعسكرية على وجه الخصوص. كما أعلنوا فرض حصار بحري على موانئ البحر الأحمر للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم. في المقابل، يتهم الحوثيون السعودية بشنّ غارات جوية على مناطق سيطرتهم.

وانهارت في تموز/يوليو هدنة بدأت قبل أربع سنوات في اليمن حيث تقود السعودية تحالفا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.