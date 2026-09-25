ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة والشراكة الإنسانية بين دولة الكويت والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين حول العالم.
حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد وسعادة الوزير المفوض عبدالله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.