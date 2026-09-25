ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك

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