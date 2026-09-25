ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "Scale AI" في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد فرانسيس ديسوزا الرئيس التنفيذي لشركة (Scale AI) العالمية والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحول الرقمي واستعراض سبل الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة في دعم وتطوير القطاعات الحكومية والاقتصادية الحيوية في دولة الكويت إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها في هذه المجالات.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.