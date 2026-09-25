هيئة الغذاء: إتلاف أكثر من 150 كيلو غراما من المواد الغذائية خلال حملتين تفتيشيتين في الأحمدي ومبارك الكبير

من الحملة

نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملتين تفتيشيتين بالتعاون مع وزارة الداخلية على منشآت غذائية في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير أسفرتا عن إتلاف أكثر من 150 كليو غراما من المواد الغذائية المتنوعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وذكرت الهيئة في بيان صحفي اليوم الجمعة أن إدارة تفتيش محافظة الأحمدي بالهيئة نفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة تفتيشية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات شملت فتح وإدارة منشأة غذائية دون ترخيص وتداول أغذية مغشوشة وعدم توافر الاشتراطات الفنية والصحية إلى جانب عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية والعامة.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن إتلاف 150 كيلو غراما من المواد الغذائية المتنوعة. وأضافت أن إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير نفذت كذلك حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية شملت التفتيش على 26 منشأة غذائية وأسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفات تنوعت بين مخالفات الاشتراطات الصحية والنظافة والتراخيص والشهادات الصحية بالإضافة إلى ضبط وإتلاف 457ر2 كيلو غرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الهيئة أنها تواصل جهودها الرقابية لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة الغذاء حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.