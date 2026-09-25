الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي السعودية بصواريخ باليستية

جامعة الدول العربية

دانت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه عدد من المدن والمناطق في المملكة العربية السعودية.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن تكرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية يمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرارها مؤكدة تضامنها مع المملكة ودعمها في اتخاذ ما تراه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وشددت على أن استمرار التصعيد الحوثي في المنطقة يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ويعيق تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المسار السياسي.

وجددت دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 بما يصون وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.