ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل مستشار مجلس إدارة ليماك القابضة ورئيسة مجلس إدارة شركة ليماك القابضة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد فولكان بوزكر مستشار مجلس إدارة ليماك القابضة والسيدة إبرو أوزديمير رئيسة مجلس إدارة شركة ليماك القابضة وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتناول اللقاء مستجدات المشاريع الإنشائية والتنموية الكبرى التي تنفذها الشركة في دولة الكويت إلى جانب استعراض برامجها الهادفة إلى تطوير وتدريب الكفاءات الوطنية عبر نقل الخبرات وبناء القدرات.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون بما يدعم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.