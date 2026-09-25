ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة جي إي فيرنوفا العالمية

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة جي إي فيرنوفا العالمية

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد سكوت سترازيك الرئيس التنفيذي لشركة جي إي فيرنوفا (GE Vernova) العالمية المتخصصة في الطاقة والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

استعرض اللقاء أوجه التعاون القائم بين دولة الكويت والشركة العالمية وسبل تعزيز الشراكة في مجالات تطوير مشاريع الطاقة ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء كما تناول اللقاء آخر مستجدات مركز جي إي للتكنولوجيا في الكويت الذي احتفل العام الماضي بمرور عشر سنوات على تأسيسه مع التأكيد على أهمية تطوير العنصر البشري والاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم تحقيق مستهدفات رؤية الكويت.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.