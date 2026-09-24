وزير الخارجية: القضية الفلسطينية لم تعد بحاجة إلى مزيد من التشخيص بقدر حاجتها إلى الإرادة والتنفيذ

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

أكد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أن القضية الفلسطينية لم تعد بحاجة إلى مزيد من التشخيص بقدر حاجتها إلى الإرادة والتنفيذ مشيرا إلى أن قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك أرست إطارا واضحا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بما يستوجب ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات عملية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح خلال مشاركته اليوم الخميس في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي نظمته كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة النرويج الصديقة والاتحاد الأوروبي وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد على أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية وأن استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاولات تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي يقوض حل الدولتين ويضع مصداقية النظام الدولي أمام اختبار حقيقي.

وأشار إلى ضرورة الانتقال من إدارة الصراع إلى إنهائه وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 ودعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة بما يهيئ مسارا موثوقا نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدد موقف دولة الكويت التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.