“الداخلية” تحبط تهريب نحو 47 كيلوغراما من الشبو و45 لترا من سائل الشبو الخام عبر منفذ العبدلي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يشرف على الضبطية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن إحباط تهريب نحو 47 كيلوغراما من الشبو و45 لترا من سائل الشبو الخام عبر منفذ العبدلي الحدودي وذلك بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الخميس إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط أحد عناصر شبكة لتهريب وتصنيع وترويج المواد المخدرة وإحباط تهريب شحنة من مادة الشبو والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها وذلك استكمالا لقضية المتهم الذي سبق ضبطه في منزله بمنطقة (سعد العبدالله) لتصنيعه مادة الشبو في “جاخور” بمنطقة (كبد) والاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت عقب أعمال البحث والتحري وإعداد كمين محكم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك أثناء قدوم المتهم من جمهورية العراق عبر منفذ (العبدلي) الحدودي حيث عثر داخل هيكل مركبته على نحو 47 كيلوغراما من مادة الشبو و45 لترا من سائل الشبو الخام المستخدم في تصنيع المؤثرات العقلية مخبأة بطريقة سرية.

وأضاف أن “التحريات كشفت أن المتهم كان يسافر برا إلى منطقة المحمرة في إيران للقاء أحد تجار المخدرات الذي يتولى إخفاء الشحنات داخل المركبة ثم يعود بها عبر جمهورية العراق إلى دولة الكويت ويسلمها إلى المتهم المضبوط سابقا لتفريغها في أحد الجواخير وتصنيع مادة الشبو وتوزيعها عبر شبكات الترويج”.

وذكر البيان أن المتهم اقر بتنفيذ أكثر من 24 عملية تهريب خلال عامين شملت إدخال شحنات إلى المملكة العربية السعودية حيث يتسلم أشخاص تابعون للمتهم الآخر المركبة ويفرغون حمولتها ثم يعيدونها إليه للعودة إلى دولة الكويت.

وأكد مواصلة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتبع بقية عناصر الشبكة وامتداداتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وتجفيف مصادر نشاطهم حماية لأمن المجتمع وسلامة أفراده