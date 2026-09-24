ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل في نيويورك الأمين العام لحلف الناتو

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي السيد مارك روته الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض اطر الشراكة والتعاون المتميزة بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون ومتابعة برامج التدريب والتعاون الفني من خلال المركز الإقليمي للناتو في دولة الكويت بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة الوزير المفوض عبدالله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.