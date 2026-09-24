الداخلية: ضبط متهم من الجنسية البنغلاديشية بحوزته 126 كيساً من المواد المخدرة

صورة الموقوف

تمكنت مديرية أمن محافظة حولي ممثلة بإدارة العمليات والدوريات – قسم تسيير الآليات، من ضبط متهم من الجنسية البنغلاديشية بحوزته كمية من المواد المخدرة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط المخالفين ومروجي المواد المخدرة.

وجاءت عملية الضبط بعد الاشتباه بشخص متواجد في ساحة ترابية، وبدت عليه علامات الارتباك، وبتفتيشه احترازياً عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة.

وبمواجهته بالمضبوطات، أفاد بقيامه بتوصيل المواد المخدرة إلى المتعاطين من خلال إخفائها في ساحات ترابية وتوثيق مواقعها عبر تحديد الموقع بالهاتف، كما أقر بوجود كمية أخرى داخل مسكنه في منطقة السالمية، وبالانتقال إلى المسكن واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم العثور على كميات إضافية من المواد المخدرة.

وبلغ إجمالي المضبوطات لدى المتهم الآتي: (101) كيس من مادة الهيروين المخدرة و(25) كيساً من مادة الشبو المخدرة و(4) أدوات تعاطي وميزان حساس.

وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.