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أمين عام مجلس التعاون يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه الطائف وينبع بالسعودية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي
الشرق الاوسط
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دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات اليوم الخميس إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية.

وقال البديوي في بيان إن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف أراضي المملكة وأرواح المدنيين بالصواريخ الباليستية يعكس إصرارها على مواصلة نهجها التصعيدي الخطير في المملكة.

وأكد وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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