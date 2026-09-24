كلية الهندسة والبترول توقع عقد برنامج تدريبي مشترك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج

جانب من مراسم توقيع بين كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج

وقعت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج عقد برنامج تدريبي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال بناء القدرات الوطنية بما يسهم في تعزيز فرص العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل فاعل ومستمر ومواكبة أحدث التطورات في مجال التدريب المهني.

وبين القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور عادل مال الله في تصريح صحفي اليوم الخميس أن توقيع عقد البرنامج التدريبي يأتي امتدادا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى المساهمة في الاستثمار البشري الذي يعد أساس تنمية الدولة مضيفا أن دور الجامعة لا يقتصر على تخريج الطلبة بل يمتد إلى الإسهام في إعداد وتطوير الكوادر الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشاد مال الله بتعاون الشركة الكويتية لنفط الخليج في هذا الخصوص وحرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها للحياة المهنية بما يسهم في صقل وتطوير خبراتها ومهاراتها.

من جانبه قال القائم بأعمال مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب الدكتور عبدالعظيم فلاح إن مكتب الاستشارات والتدريب بكلية الهندسة والبترول مستمر في أداء دوره بالتواصل مع قطاعات الدولة المختلفة والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية وخدمة المجتمع بما يمتلكه من خبرات متميزة.