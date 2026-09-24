دولة الكويت تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في السعودية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدة رفضها القاطع لتكرار هذه الاعتداءات العدائية المشينة التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت (الخارجية) في بيان اليوم الخميس تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية