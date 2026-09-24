وكيل وزارة الداخلية: ضرورة التعاون مع العراق بشأن تبادل المعلومات وتوجيه التصريحات الإعلامية الأمنية

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب يستقبل رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق الفريق د. سعد معن

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب ضرورة تبادل المعلومات ورصد وتحليل وتوجيه التصريحات الإعلامية الأمنية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وذلك للحد من الشائعات وبما يضمن التعاون بين البلدين.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال استقبال اللواء الوهيب لرئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق الفريق الدكتور سعد معن والوفد المرافق له. وأشار اللواء الوهيب إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل الإعلامي الأمني وتطوير التعاون المشترك ونقل الخبرات الأمنية والحد من الجرائم المنظمة.

ونقل للفريق معن تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة وأهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب الفريق معن وفق البيان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين لافتا إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وحضر الاستقبال رئيس قطاع أمن الحدود البرية وخفر السواحل اللواء مجبل الرشيدي ومدير عام الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة العميد خالد الطريجي ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد ناصر بوصليب وعدد من القيادات الأمنية من كلا الجانبين.