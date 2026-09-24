وزيرة الشؤون: نواصل تعزيز الرقابة على التعاونيات ورفع كفاءة أدائها

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس مواصلة الوزارة تعزيز الرقابة والمتابعة ورفع كفاءة الأداء في الجمعيات التعاونية بما يسهم في الارتقاء بالقطاع التعاوني وتحسين الخدمات المقدمة للمساهمين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الحويلة لدى حضورها جانبا من المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مراقب مالي وإداري في القطاع التعاوني ضمن إجراءات اختيار كفاءات وطنية جديدة قادرة على أداء الدور الرقابي بكفاءة واقتدار. وقالت الحويلة إن الوزارة حريصة على اختيار العناصر المؤهلة للعمل في الوظائف الرقابية بما يسهم في حماية أموال المساهمين وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.

وأضافت أن تطوير العمل الرقابي يمثل ركيزة أساسية في الحد من المخالفات وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في هذا القطاع الحيوي مشيرة إلى أن اختيار الكفاءات الوطنية يتم وفق معايير تكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضحت أن إجراءات المقابلات الشخصية تتم وفق ضوابط واضحة ومنظمة وتشمل تسجيل المقابلات بالفيديو توثيقا لمراحل الاختيار وتعزيزا لمبادئ الشفافية والحياد في عملية التقييم.

وأشادت بالحضور النسائي الواسع من المواطنات الراغبات في الالتحاق بالعمل الرقابي في القطاع التعاوني مبينة أن هذا الإقبال يعكس حرص الكفاءات الوطنية على المشاركة وتحمل المسؤولية في مختلف مجالات العمل العام.

وأكدت مضي الوزارة في دعم الكوادر الوطنية وتمكينها في المواقع الرقابية داخل القطاع التعاوني بما يسهم في بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وانضباطا ويعزز جودة العمل في الجمعيات التعاونية.