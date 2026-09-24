وزير التربية يبحث مع رابطة الأدباء الكويتيين تعزيز التعاون لدعم المتعلم والقراءة

بحث وزير التربية سيد جلال الطبطبائي مع وفد من أعضاء مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يصب في مصلحة المتعلم ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز القراءة والاهتمام بالأدب والثقافة.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي إن الوزير الطبطبائي استقبل وفد الرابطة اليوم الخميس وتناول اللقاء بحث إمكانية تنظيم برامج وأنشطة مشتركة تسهم في إثراء البيئة التعليمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة في تطوير وتنمية مهارات المعلمين والمتعلمين ودعم المبادرات التي تعزز المعرفة والقراءة لدى الطلبة.

حضر اللقاء وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية محمد الخالدي ومدير الإدارة العامة للتوجيه الفني والبحوث والمناهج محمد العتيبي ومدير الإدارة العامة للمناطق التعليمية محمد الوزان.

كما حضر اللقاء الأمين العام لرابطة الأدباء عبدالله البصيص وأمين السر جميلة سيد علي وأمين الصندوق سعد الأحمد ورئيس اللجنة الثقافية أفراح الهندال ورئيس اللجنة الاجتماعية لجين النشوان.