وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة التأهيل والتدريب العسكري وفق أحدث المفاهيم والأساليب

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال الزيارة إلى كلية "مبارك العبدالله"

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح اليوم الخميس أهمية مواصلة تطوير منظومة التأهيل والتدريب العسكري وفق أحدث المفاهيم والأساليب العلمية والعسكرية بما يسهم في إعداد قيادات عسكرية مؤهلة والارتقاء بكفاءة الدارسين وتنمية قدراتهم القيادية والتخطيطية بما يواكب متطلبات العمل العسكري الحديث.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب زيارة قام بها الشيخ عبدالله العلي إلى كلية (مبارك العبدالله) للقيادة والأركان المشتركة اطلع خلالها على مجريات دورة القيادة والأركان المشتركة الـ31 ومستوى البرامج والمناهج التدريبية والعسكرية المقدمة للدارسين.

وأضاف البيان أن الوزير استمع خلال الزيارة إلى محاضرة ضمن برنامج الدورة كما قام بجولة في عدد من مرافق الكلية اطلع خلالها على سير العملية التعليمية والتدريبية وما تتضمنه من برامج تهدف إلى تنمية المهارات القيادية والتخطيطية لدى الدارسين.