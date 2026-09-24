إسكان المرأة: توزيع 370 بيتا في تيماء والصليبية على صاحبات الطلبات الإسكانية

رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف

أجرت لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس قرعة توزيع 370 بيتا في منطقتي تيماء والصليبية على صاحبات الطلبات الإسكانية المسجلة من سنة 2020 وما قبل وفقا للطلبات التي تم تحديث بياناتها واستوفت الاشتراطات المطلوبة.

وقالت رئيس اللجنة الشيخة بيبي اليوسف في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار الطلبات التي يتم تحديث بياناتها واستيفاء صاحباتها الاشتراطات المطلوبة فمن لا تقوم بتحديث طلبها لن يتم إدراجها ضمن القرعة.

وأضافت الشيخة بيبي اليوسف أن عدد الطلبات الإسكانية منذ تسلم اللجنة بلغ نحو 7111 طلبا موضحة أن عدد الطلبات التي تم تحديث بياناتها بلغ نحو 2400 طلب حتى 19 يوليو الماضي فيما توجد طلبات قديمة تعود إلى سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لم يتم تحديثها داعية الجميع إلى التعاون مع اللجنة وتحديث بياناتهن بالضوابط الجديدة خلال المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن اللجنة أعلنت في يوليو الماضي منح المواطنات مهلة ثلاثة أشهر لتحديث بياناتهن تنتهي في 19 أكتوبر المقبل مبينة أن عدم تحديث الطلب خلال المهلة سيؤدي إلى سقوط الطلب الإسكاني.

وذكرت أن من بين الحالات التي تحصل على أولوية في الطلب الإسكاني المواطنات ذوات الإعاقة إذ تتم إتاحة أولوية تسبق الطلب بخمس سنوات شريطة وجود شهادة إعاقة حديثة تثبت أن الإعاقة متوسطة أو شديدة في حين لا تشمل هذه الأولوية الإعاقة البسيطة.

وأفادت بأن اللجنة تتعامل مع حالات عدم صلاحية بعض البيوت من خلال لجنة مختصة تقوم بمعاينة المنزل وفي حال ثبوت عدم صلاحيته يتم استبداله مباشرة مؤكدة حرص اللجنة على معالجة أوضاع المواطنات المستحقات وتسهيل حصولهن على الرعاية السكنية وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.

وبينت أن عدد البيوت التي يتم توزيعها يرتبط كذلك بعدد المساكن التي يتم توفيرها من الجهات المعنية مؤكدة حرص اللجنة على أن تكون المساكن الجديدة مكتملة البنية التحتية والخدمات الأساسية قبل انتقال المواطنات إليها منها المدارس والمستوصفات والجمعيات والخدمات الأخرى.