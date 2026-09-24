أوبك: الاجتماع مع الصين يعكس أهمية الشراكة في دعم استقرار أسواق النفط وتعزيز أمن الطاقة

الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص

قال الأمين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص اليوم الخميس إن الاجتماع مع الصين يعكس أهمية الشراكة بين الجانبين في دعم استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز أمن الطاقة في ظل استمرار نمو الطلب العالمي على الطاقة.

وأضاف الغيص في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الدور المحوري للصين في دعم نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة يعزز أهمية التنسيق معها بشأن تطورات أسواق النفط واحتياجاتها المستقبلية بما يدعم استقرار السوق العالمي.

وأكد أن اجتماع (أوبك) والصين يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين في قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى بشأن آفاق أسواق النفط وتعزيز الاستثمارات في مختلف قطاعات الصناعة النفطية.

يذكر أن الاجتماع الثامن رفيع المستوى لحوار الطاقة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والصين عقد أمس الأربعاء في العاصمة الصينية بكين بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة وترأسه الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة الصينية وانغ هونغزه.

وأكد وانغ هونغزه أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حاليا تغيرات عميقة تجعل الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط أمرا بالغ الأهمية فيما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع (أوبك) والدول الأعضاء فيها لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.

وقد أكد الغيص بدوره على عمق العلاقات التي أسهم حوار الطاقة بين (أوبك) والصين في ترسيخها مشيرا إلى مرور 20 عاما على أول فعالية رسمية للحوار بين الجانبين وتطور العلاقة إلى إطار مستدام للتعاون في قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك ولاسيما أمن الإمدادات والطلب على الطاقة واستقرار الأسواق.

وأوضح الجانبان أن تقرير (أوبك) حول آفاق النفط العالمية لعام 2026 يتوقع استمرار الصين كإحدى أكبر المساهمين في نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050 فيما تقرر عقد الاجتماع التاسع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين أوبك والصين خلال عام 2027 في العاصمة النمساوية فيينا.