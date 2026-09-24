زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

قياس قوة أحد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس (ريختر) اليوم الخميس منطقة جنوب شرق تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بأن مركز الهزة الأرضية كان في ولاية (شانلي أورفا) وقد شعر بها بوضوح سكان الولايات المجاورة بما في ذلك (ديار بكر) و(غازي عنتاب) و(ملاطية).

وأشارت إلى أن قوة الهزة أثارت حالة من القلق بين السكان خصوصا في المناطق التي لا تزال تتذكر آثار زلزال فبراير 2023.

وتأتي الهزة في منطقة تعد من المناطق النشطة زلزاليا في تركيا والتي تقع على نطاقات تكتونية رئيسية بينها صدعا الأناضول الشرقي والشمالي.