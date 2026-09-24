ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يستقبل الرئيس السوري بمقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، اليوم، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق لفخامته، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد، حفظه الله، في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبدالله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.