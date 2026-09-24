الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع يكون حارا إلى شديد الحرارة نهارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية أما ليلا فيكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية لتأثر البلاد برياح حارة ورطبة.

وأضاف مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.