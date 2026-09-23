ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل في نيويورك الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بلاكستون الاستثمارية العالمية

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بلاكستون الاستثمارية العالمية جوناثان غراي

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد جوناثان غراي الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاكستون الاستثمارية العالمية والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاستثماري المشترك بين دولة الكويت ومجموعة بلاكستون العالمية ومناقشة التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية العالمية إلى جانب بحث سبل توفير فرص للاستثمار في الطاقات البشرية الوطنية بما يسهم في تنمية قدراتها وصقل مهاراتها والاستفادة من الخبرات العالمية في المجالات الاستثمارية.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.