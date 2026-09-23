وزير الخارجية الأردني يعزو تدهور أوضاع أطفال فلسطين لعدم استخدام أدوات القانون الدولي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

عزا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء استمرار تدهور أوضاع الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى عدم استخدام الأدوات التي يتيحها القانون الدولي لدعم الإنسانية والقيم المشتركة والتصدي للظلم والاضطهاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصفدي خلال اجتماع أممي نظمه الأردن والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وركز على تدهور أوضاع الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والحاجة إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إليهم وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستهل الصفدي كلمته بدعوة المشاركين إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على “أرواح جميع الأطفال الفلسطينيين التي زهقت بسبب الحرب والعدوان من إسرائيل”.

وشدد على ضرورة تطبيق خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى أهمية السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

ولفت إلى أن موظفي الأمم المتحدة يبذلون كل الجهود ويخاطرون بحياتهم في سبيل أداء مهامهم الإنسانية رغم ما يواجهونه من عقبات هائلة تحول دون قيامهم بعملهم.

من جانبه قال القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستيان سوندرز إن الدعوة إلى العمل التي يطلقها الاجتماع هي “ببساطة دعوة لحماية مستقبل الأطفال الفلسطينيين”.

ونبه سوندرز إلى أن أطفال قطاع غزة سيحملون لسنوات طويلة الندوب النفسية والجسدية التي تسببت فيها الحرب مشيرا إلى أنهم فقدوا وقتا ثمينا من تعليمهم “لا يمكن استعادته”.

وأضاف أن الكثير من أطفال غزة يعيشون من دون الأمان الذي يوفره المنزل أو القدرة على الحصول على الغذاء المغذي والرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية قال المسؤول الأممي إن كثيرا من الأطفال لا يزالون يواجهون العنف وانعدام الأمن وتعطل تعليمهم فيما تعيش أسر عديدة في خوف من التهجير وفقدان منازلها.