السفير الفرنسي: 65 عاما من العلاقات مع الكويت رسخت روابط ثقافية وإنسانية وثيقة

سفير فرنسا لدى الكويت أوليفييه غوفان

أكد سفير فرنسا لدى دولة الكويت أوليفييه غوفان اليوم الأربعاء عمق العلاقات الثقافية والإنسانية التي تجمع البلدين مشيرا إلى أن الاحتفال بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية يعكس مسيرة طويلة من الصداقة والتعاون والتبادل بين الشعبين الصديقين.

وقال السفير غوفان في كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق المعهد الفرنسي في الكويت موسمه الثقافي للنصف الثاني من عام 2026 إن العلاقات بين فرنسا والكويت لا تقاس فقط بمرور السنوات وإنما بثراء الروابط الإنسانية والثقافية والتعليمية والعلمية التي تطورت على مدى العقود الماضية.

وأضاف أن الطلبة الذين يتعلمون اللغة الفرنسية والباحثين الذين يعملون معا والفنانين الذين يعرضون أعمالهم والمؤسسات التي تطور مشاريع مشتركة يسهمون جميعا في تعزيز الصداقة والتقارب بين البلدين.

وأشاد بالتعاون القائم بين المعهد الفرنسي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مؤكدا أهمية هذا التعاون في دعم الثقافة وتعزيز التبادل الثقافي بين الكويت وفرنسا لا سيما في العام الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى الـ65 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

من جانبها قالت مديرة المعهد الفرنسي في الكويت سورايا صاع إن المعهد يسعى إلى أن يكون فضاء منفتحا على المشهد الفني والثقافي الكويتي يتيح للفنانين والمبدعين والمهنيين من البلدين الالتقاء وتبادل الأفكار والعمل معا على تطوير مشاريع جديدة.

وأضافت أن الموسم يشهد تطوير مساحات جديدة داخل المعهد من بينها استوديوهات مخصصة للفنانين الشباب و(غاليري 41) للمعارض والإبداع المعاصر إلى جانب (كلوب فرانس) الذي يقدم أنشطة ثقافية تشمل الموسيقى والسينما واللقاءات الأدبية والتجارب الرقمية.

وأكدت أن الموسم الجديد يأتي في إطار مواصلة جهوده لبناء جسور ثقافية بين الكويت وفرنسا وتعزيز أشكال جديدة من التعاون الفني والثقافي بين البلدين ويتضمن الموسم الثقافي الجديد سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية من بينها معرض للفنانة الكويتية مريم السالم وحفل (أغاممنون والعطور) المقرر إقامته في 13 أكتوبر المقبل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

كما يشارك المعهد في (الأسبوع الفرنسي) المقرر تنظيمه في مجمع العاصمة خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر المقبل بمشاركة مؤسسات تعليمية وشركات فرنسية عاملة في الكويت بهدف التعريف بالخبرات الفرنسية في مجالات الثقافة والتعليم وفنون الطهي والسيارات والصناعات العالية التقنية.

ويشارك المعهد كذلك في معرض الكويت الدولي للكتاب ببرنامج يتضمن عددا من اللقاءات الأدبية فيما يشهد شهر ديسمبر تنظيم فعالية جديدة ضمن (ديوانية فرنسا والكويت) بالتعاون مع معهد العالم العربي احتفاء بالذكرى الـ65 للعلاقات الدبلوماسية.

وتقام الفعالية بالتزامن في باريس والكويت بمشاركة شخصيات وفاعلين من المشهدين الثقافيين الكويتي والفرنسي بهدف إبراز روابط الصداقة والحوار بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي.