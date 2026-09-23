ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل الرئيس الصومالي في مقر وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة بنيويورك

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل الرئيس الصومالي د. حسن شيخ محمود

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة ولجمهورية الصومال وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والنماء.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد.